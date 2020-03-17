Меры на время ЧП высвободят Т168 млрд капитала для кредитов экономике – АРРФР

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Меры на время чрезвычайного положения (ЧП) высвободят Т168 млрд капитала для кредитов экономике, заявила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

«Агентство расширит перечень твердых залогов при финансировании проектов в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, государственного-частного партнерства (ГЧП) и введет пониженное риск-взвешивание по кредитам МСБ, ГЧП и синдицированным кредитам», — сказала Абылкасымова на заседании правительства во вторник.

Дополнительно, как отметила она, отсрочка платежа по займу в связи с введением ЧП не потребует обесценения и провизования по регуляторным требованиям.

Применение данных норм, по ее словам, позволит дополнительно высвободить Т168 млрд собственного капитала для кредитования экономики.

Она отметила, что с 1 апреля по 1 октября 2020 года АРРФР примет временные меры пруденциального регулирования по недопущению снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса.

«Для сохранения ликвидности и поддержания стабильного фондирования банков будет расширен перечень активов, признаваемых высоколиквидными. Также для снижения валютных рисков банков будет снижен лимит длинной валютной позиции и лимит нетто-валютной позиции», — сказала глава АРРФР.

По ее словам, для субъектов фондового и страхового рынков будут также снижены коэффициенты риск-взвешивания. Соответствующие поправки в НПА вводятся в действие с 30 марта.

С 16 марта агентство рекомендует банкам повысить ставки по вновь привлекаемым депозитам населения в тенге и действующим сберегательным депозитам адекватно изменению максимально рекомендованных ставок КФГД.