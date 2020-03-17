Алматы. 17 марта. КазТАГ – Сход лавин ожидается в бассейне Малой Алматинки в ближайшие двое суток, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Киши Алматы в период 17-18 марта возможен сход снежных лавин», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Спасатели не рекомендуют выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин и призывают быть осторожней в горах.