Пятничные молитвы не будут проводиться в мечетях РК

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Алматы. 17 марта. КазТАГ — Пятничные молитвы временно не будут проводиться в мечетях Казахстана из-за коронавируса, сообщило Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

«В связи с введением в стране чрезвычайного положения, а также с повышенным риском распространения вируса, в мечетях временно не будут проводится пятничные молитвы. Каждый человек вместо пятничного намаза в мечети будет читать полуденный намаз в своем доме», — говорится в «Фетве касательно чтения пятничной и пятикратной молитвы во время объявления чрезвычайного положения».

При этом отмечается, что мечети не закроются, для призыва к молитве будет звучать пятикратный азан, однако мусульмане не будут совершать пятикратный намаз в мечети.

Кроме того, сообщается, что временно приостанавливаются поминальные обеды (семь дней, сорок дней и др.), которые проводятся в столовых, находящихся при мечетях.

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