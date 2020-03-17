Реформы чрезвычайной важности

Зачем на самом деле президент ввел режим ЧП

Со вчерашнего дня мы живем в другой стране – мобилизованной и призванной. Эпидемия коронавируса, которую ВОЗ 11 марта объявила пандемией, взяла приступом уже 149 стран и нашу в их числе.

На понедельник, 16 марта, число заболевших новой чумой 21 века в Казахстане достигло 9 человек. И, судя по всему, останавливать этот счет рано. И все же, несмотря на ежедневно растущие цифры заражённых, из головы не идёт вопрос: что же все-таки толкнуло руководство страны на этот экстраординарный шаг? Ведь и без режима ЧП власти (в том числе медицинские) вроде бы справлялись. Заражённых оперативно выявляли, их вместе с контактными лицами «упаковывали» в карантин, Минздрав регулярно сообщал об их удовлетворительном состоянии. И, главное – никакой паники за стенами карантинных боксов. Во всяком случае, в Алматы, даже после объявления «плана В» на первый взгляд мало что изменилось. Разве, что на улицах стало больше людей в медицинских масках, да реже попадались по вечерам шумные компании веселого молодняка.

И вдруг – получайте режим ЧП. Честно говоря, первая мысль – от нас что-то скрывают. В законе о чрезвычайном положении читаем: «чрезвычайное положение вводится в случае невозможности урегулировать ситуацию применением иных мер».

Возникает вопрос: значит поручения, которые президент давал буквально за два дня до введения ЧП на заседании оперативного штаба, подчиненные Касым-Жомарта Токаева не в состоянии исполнить без «чрезвычайного пинка»? Стоит вспомнить, что именно президент поручил в пятницу, 13-го? Помимо ограничений на массовые культурно-развлекательные мероприятия, отправки школьников на досрочные каникулы, запрета госслужащим выезжать за кордон, эти поручения касались экономических мер быстрого реагирования. К примеру, речь шла о «поддержке предприятий через фискальные механизмы» (читай либерализацию налогового режима), переориентировке расходных статей бюджета на обеспечение занятости и поддержку МСБ, переходе к системе «прямого и прозрачного закупа товаров работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей». Поручалось также «выделить не менее 300 млрд. тенге на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурно-социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров рабочей силы». Наконец, предписывалось «принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса».

Прочитав это, невольно ловишь себя на ощущении дежавю. Ну, конечно! Даже беглое сравнение с экономическим блоком прошлогоднего послания президента и его же выступления на расширенном заседании правительства 24 января, когда он обещал свои знаменитые реформы «через колено», обнаруживает практически дословные совпадения.

Очевидно, что сегодня эти реформы буксуют. И в основном из-за неповоротливой бюрократической машины, громоздкой и многоступенчатой системы согласований, экспертиз, а также несовершенной, порой просто противоречивой нормативно-правовой базы. А что может быть лучше в качестве оружия для борьбы с этим, чем внезапно введённый режим ЧП? Правда, вводится он всего на месяц, но всегда может быть продлен в случае, если что-то пойдёт не так. ЧП позволяет внедрять любые новации, обходя неизбежные и порой непреодолимые в «мирное время» бюрократические барьеры. Кстати, именно об этом говорил Дональд Трамп, мечтавший достроить свою «Великую мексиканскую стену». И вот теперь у Касым-Жомарта Кемелевича появился великолепный шанс обскакать хозяина Белого дома. Разумеется, за месяц или даже за два, после которых специалисты обещают ослабление коронавируса, вряд ли удастся завершить «черезколенные» реформы, но по крайней мере, будет время подготовить под них необходимую документальную базу.

Об этом в открытую написал на своей странице в фейсбук известный экономист и по совместительству внештатный советник президента Олжас Худайбергенов. По его словам, «Разработка антикризисных мер упирается в невероятное количество догм и личных амбиций, а иногда и просто некомпетентность чиновников. Есть еще совершенно дурацкий механизм — поиск сбалансированной/консолидированной позиции… большинство эффективных антикризисных мер требуют внесения изменений в законодательство — и пока их внесут, потребуется 6-12 месяцев. Поэтому имеет смысл … объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность оперативно одобрять и реализовывать любые антикризисные меры».

Далее советник Токаева пишет о конкретных вещах, которые «имеют смысл делать государству в ситуации кризиса». Они повторяют (порой фактически дословно) то, о чем говорил его патрон на заседании оперативного штаба в пятницу, 13-го.

Так что, не удивляйтесь, если месяц-другой «чрезвычайщины» принесет нам не только вполне очевидные ограничения наших прав и свобод, но и еще тихую, экономическую революцию. Если так случится, то уже к осени второму президенту удастся победить всех своих врагов – прополоть грядку квазигосударственного сектора (о намерении сделать это он заявлял ещё прошлой осенью), кардинально упростить и выпрямить запутанную и кривую систему госзакупок, «построить» банковский сектор, заставив его наконец кредитовать реальную экономику. И тут уж ему вряд ли кто-то сможет помешать, ведь в условиях ЧП алгоритм принятия государственных решений прост, как три тенге: мы тут посовещались, и я решил.

Это позволит Касым-Жомарту Кемелевичу убить как минимум двух зайцев: во-первых, заметно укрепить пошатнувшийся за год его президентства имидж реформатора, а во-вторых — показать олигархату и бюрократии кто в доме хозяин. Словом, при определенном раскладе все может получиться по известной поговорке – не было бы счастье, да несчастье помогло. К тому же стоит признать, благородная цель спасения тонущей экономики оправдывает самые чрезвычайные средства.

Разумеется, президент Токаев, в отличие от своего советника, никогда не признается в том зачем на самом деле ему понадобилось вводить чрезвычайное положение. Но, если завтра мы получим хотя бы на йоту меньшее присутствие государства в экономике, немного больше рабочих мест, да ту же систему госзакупок чуть прозрачнее, то даже самым убежденным оппонентам второго президента останется лишь констатировать: COVID 19 приходил в Казахстан не зря.

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