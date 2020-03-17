Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами сохраняются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге, юго-востоке и западе погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью 0.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью около +6+8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +11+13.

В Жамбылской области осадков не ожидается. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Туркестанской области ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Костанайской области днем туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Ночью снег. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Алматинской области осадков не ожидается. Усиление ветра 15-20 метра в секунду ожидается в районе Жаланашколя. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Акмолинской области ожидаются небольшие осадки. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области прогнозируются осадки, местами туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Ночью возможен снег. Днем +1+6, ночью 0-5.

В Павлодарской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -4+1.

В Карагандинской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, небольшие осадки. Днем +3+8 (на юге +13), ночью 0+5 (на юге -4-9).

В Актюбинской области днем местами туман, ночью небольшие осадки. Днем +2+7, ночью -2-7.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Атырауской области ночью возможен небольшой дождь. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Мангистауской области ожидается дождь, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью -3-8.

В Кызылординской области осадков не ожидается, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, небольшие осадки, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики ожидается ослабление ледовых явлений. На реках запада продолжится ослабление ледяного покрова, на остальных равнинных реках страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.