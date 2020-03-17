Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Режим карантина вводят с 19 марта в Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Госкомиссия по обеспечению режима ЧП (чрезвычайного положения – КазТАГ) при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта», — говорится в распространенном во вторник сообщении по итогам заседания госкомиссии.

Отмечается, что с учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы.

Вводимые с 00.00 19 марта меры предусматривают:

— введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

— установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;

— ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

— обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

— определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

— приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

— приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

— установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу «доставки до клиентов», с усилением санитарно- противоэпидемиологических мер;

— реорганизация режима работы ЦОНов;

— определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

— определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;

— другие меры организационного характера.