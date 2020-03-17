Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ — Во всех медицинских организациях Казахстана введен карантин, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях – это больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты – вводится карантин», — сказал Биртанов во вторник.

Он отметил, что посещение этих объектов запрещено.

«Запрещено посещение этих объектов, организаций, кроме медработников. Это направлено на защиту пациентов», — пояснил глава минздрава.

Также он сообщил, что «введен запрет на фото- и видеосъемку» в этих объектах.