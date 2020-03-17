Алматы. 17 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы не учитывают планы застройки города с транспортной доступностью будущих микрорайонов, считает специалист по транспорту Urban Forum Kazakhstan Роман Барабанов.

«В Алматы наличествует проблема взаимосвязи между землепользованием и транспортным планированием. Недавно была озвучена программа по застройке участка севернее ул. Гоголя по улице Ауэзова – на территории промзоны планируется построить несколько микрорайонов и обеспечить необходимой социальной инфраструктурой. При этом предварительно не было проведено никаких транспортных исследований, как эта застройка повлияет на транспортную загруженность улиц Ауэзова и Гоголя. Если же эти исследования проводились, то они не были озвучены», — сказал Барабанов на пресс-конференции во вторник.

Похожая ситуация наблюдается, по мнению эксперта, с застройкой площадки на пересечении проспекта Аль-Фараби и ул. Сейфуллина.

«Несмотря на то, что сейчас уже проспект Аль-Фараби утром и вечером стоит в пробках, продолжается строительство многоэтажного жилья без должного сопровождения этого процесса созданием инфраструктуры для общественного транспорта. На Аль-Фараби до сих пор не появилось ни одной выделенной полосы для автобусов, не говоря уже о Сейфуллина. Проблема складывается из-за того, что нет последовательности действий местной городской администрации, не учитывается важность тех или иных транспортных проблем, которые актуальны в городе несколько последних лет», — полагает Барабанов.

В свою очередь международный эксперт в области городской мобильности Елена Ерзакович отметила, что все транспортные решения на перспективу закладываются в генплане Алматы.

«Последнее обсуждение транспортной схемы генплана проходило в 2016 г. На последней презентации в этом году нам всего лишь мельком показали старые планы», — отметила она.