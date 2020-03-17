Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ — Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 32, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Зарегистрированы еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алматы – четыре случая, Нур-Султане – один. На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, их них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 17», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16.00 17 марта в Казахстане, распространенной во вторник.