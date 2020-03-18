Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ — 235 казахстанских туристов вернулись из Гоа из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Комитетом туризма и спорта совместно с администратором системы гарантирования прав туристов было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан. А также временной приостановке приема перечислений за туркоды – денежное обеспечение исполнения обязательств туроператорами выездного туризма. Для возвращения граждан Казахстана организованы 17 внеочередных рейсов. Первый борт был отправлен во вторник, 17 марта, в Индию на остров Гоа. Сегодня 235 человек вернулись в Казахстан. Сейчас в 13 странах мира находится свыше 4 тыс. казахстанских туристов», — говорится в сообщении в среду.