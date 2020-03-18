Точки продажи б/у мобильников и автозапчастей в РК обяжут записывать данные поставщиков

Нур-Султан. 18марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане поставщики товаров, бывших в употреблении, при сдаче продукции в комиссионные магазины будут идентифицироваться продавцами, заявил министр торговли иинтеграции РК Бахыт Султанов.

«Правила будут четко прописывать, что такие товары должны реализовываться только в стационарных либо нестационарных объектах, определенных местными исполнительными органами. Четко будут прописаны правила приема таких товаров. Идентифицироваться поставщик будет, как в советское время в магазинах, где был вторичный оборот товаров», — сказал Султанов, отвечая на вопрос депутата Михаила Чиркова о механизме недопущения продажи товаров, бывших в употреблении с криминальным происхождением – ворованных мобильных телефонов, автозапчастей, которые сегодня сбываются в магазинах и на рынках, на пленарном заседании мажилиса в среду.

В стационарных магазинах для соблюдения правил учета будут специальные журналы, добавил Султанов.

В законопроект будут введена ответственность за прием продавцом товаров, в частности, за их прием без необходимой информации по ним, за отсутствие их учета.

«У нас есть ответственный госорган по наложению административной ответственности –МВД. Поскольку цель этой нормы – исключить криминальную основу в обороте таких товаров, органы внутренних дел будут осуществлять контроль не через плановые проверки, а через рейды», — сказал Султанов.

С другой стороны, все необходимые требования в части учета и приема товаров будут также отражены.