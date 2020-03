Сейчас то, что Москва ставит под сомнение суверенитет Турции над провинцией Хатай, вероятно, подорвет сформировавшийся позитивный имидж России в глазах турок

Издание Middle East Monitor опубликовало статью Стасы Салаканина под названием «Is it the end of the honeymoon for Russia and Turkey?» — «Наступает ли конец «медовому месяцу» России и Турции?».

В ней говорится так: «Хотя состоявшиеся пару недель назад в Москве шестичасовые переговоры между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом привели к прекращению огня и предотвратили полномасштабную войну между Турцией и Сирией, возможность восстановления российско-турецких отношений до прежнего уровня выглядит сомнительной. Недавние военные действия в регионе Идлиб и гибель десятков турецких солдат серьезно подорвали бывшие в прошлом очень тесными связи между Москвой и Анкарой. Несмотря на тот факт, что Путин и Эрдоган все больше сближаются вследствие их недовольства политикой США и ЕС, представляется очевидным то, что их страны все чаще оказываются не в состоянии находить общий язык по таким важным вопросам, как Сирия и Ливия.

По сию пору Путин очень успешно действовал в плане налаживания добрых связей и баланса между ключевыми игроками на Ближнем Востоке и в Северной Африке даже в тех случаях, когда они противостояли друг другу.

Благодаря такому подходу, Россия сумела сделаться незаменимой влиятельной силой в регионе. Марк Кац, профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона, утверждает, что Россия надеялась, что «ее готовность поддержать противоборствующие стороны будет способствовать возникновению состязания за благосклонность Москвы, при котором каждая сторона станет предлагать ей свой пакет одолжений и уступок».

Проведение такой политики представлялось очевидным и в Сирии, где Россия сравнительно успешно балансировал между Башаром Асадом, Эрдоганом, Ираном и интересами стран Персидского залива. Однако последние события показывают, что такой подход больше не срабатывает.

В силу того, что армия Асада вернула себе контроль над большей частью сирийской территории, его правящему режиму удалось не только выжить, но и восстановить большую часть своей власти.

Более того, его амбиции возросли с тех пор, как он объявил о поставленной им цели вернуть под свой контроль все части страны, включая провинцию Идлиб, последний оплот его противников, опирающихся на поддержку Турции. Дальнейшие успехи армии Асада будут иметь катастрофические последствия для Эрдогана; падение Идлиба вызовет новую волну беженцев в направлении Турции, которая уже и без того приняла 3,7 миллиона человек, прибывших из Сирии. Турки также опасаются, что сирийские войска могут двинуться дальше на север и вернуть под контроль правящего режима такие находящиеся под влиянием Турции места, как Африн.

По словам профессора Сельджука Чолакоглу, директора Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, «Россия исчерпала, похоже, возможности дипломатического маневрирования» в условиях, когда складывается впечатление, что разногласия между союзниками Москвы уже сделались настолько жесткими, непримиримыми и даже, быть может, неразрешимыми, что у Кремля не остается шансов на нахождение компромисса, который бы удовлетворил их.

Чолакоглу заметил, что кризис в Идлибе вызвал горькое разочарование у (официальной) Анкары, которая предполагала, что Россия не пожертвует Турцией ради сирийской провинции.

Вместе с тем он отметил, что выраженное Россией одобрение действий Сирии, которые привели к убийству 50 турецких солдат в Идлибе в прошлом месяце, а также то, что Москва ставит под сомнение суверенитет Турции над провинцией Хатай, вероятно, подорвет сформировавшийся позитивный имидж России в глазах турок».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Сирия в прошлом долгое время оспаривала вхождение провинции Хатай в состав Турции. Только в 2005 году, когда вводился в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, могущественным западным лоббистам построившего эту транспортную артерию транснационального консорциума, удалось найти общий язык с сирийским руководством по этому вопросу и склонить его к признанию турецкого суверенитета над ней. Это был очень важный для официальной Анкары вопрос. Проблема в том случае заключалась в том, что стратегически важный нефтеналивной порт у устья реки Джейхан, являющийся конечным пунктом нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, расположен совсем рядом с границей провинции Хатай. Тогда она была решена. Но проблема может снова сделаться актуальной, если теперь уже Москва «ставит под сомнение суверенитет Турции над провинцией Хатай». Ведь вслед за этим под вопросом может оказаться и принадлежность порта Джейхан турецкой стороне. Такие потенциальные перспективы, конечно же, отнюдь не греют душу представителям официальной Анкары. И они, наверное, ищут приемлемый для них выход из складывающейся сейчас в регионе ситуации.

