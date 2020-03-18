Банки Казахстана заявили о готовности обслуживать клиентов в режиме ЧП

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Банки Казахстана готовы к обслуживанию клиентов в режиме чрезвычайного положения (ЧП), сообщают финансовые учреждения страны.

Финучреждения Казахстана, а также агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в среду проинформировали, что банки готовы к обслуживанию клиентов в режиме карантина.

Банки гарантируют бесперебойную работу по начислению и получению зарплат, пенсий, пособий на карты, их снятие через банкоматы, проведение платежей и переводов, предоставление иных банковских услуг.

Банки заверяют, что в их отделениях в период карантина проводится регулярная санитарная обработка, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. Все отделения работают в обычном режиме, а большинство банковских услуг клиенты могут получить дистанционно.

Банки рассмотрят онлайн-обращения заемщиков, направленные в письменном виде на указанный банками ресурс или канал, информация о котором для каждого банка будет размещена на его интернет ресурсе. В процессе рассмотрения заявления банк запросит необходимые подтверждающие документы и сообщит заемщику о результатах рассмотрения

В период действия ЧП банки не будет начислять штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей у физлиц – клиентов банка в результате ограничений, связанных с ЧП. По заявленной АРРФР инициативе по введению запрета на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физлиц, банки предпримут действия после реализации соответствующих изменений на законодательном уровне.

Юрлицам, малому и среднему бизнесу (МСБ), финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения ограничений, связанных с ЧП, в индивидуальном порядке будет рассмотрена возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90дней.

Банки рекомендуют клиентам максимально пользоваться их дистанционными сервисами и бесконтактными картами.

На 18.00 поступили сообщения от Halyk Bank, Bank RBK, Jýsan Bank, «Альфа-Банк» (Казахстан), «Банк ВТБ» (Казахстан), «Евразийского банка», «Сбербанк Казахстан», ForteBank, ДБ АО «Банк Хоум Кредит», МФО (микрофинансовой организации) KMF и Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).