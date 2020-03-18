Акимат Алматы рекомендовал компаниям отправить в отпуск проживающих за городом сотрудников

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Работодателям в Алматы рекомендовано отправить проживающих в Алматинской области сотрудников в оплачиваемые отпуска, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«В основном сейчас работодатели задают вопрос насчет сотрудников. Часть из них проживает на территории Алматинской области. Мы всем рекомендуем, если есть возможность, отпускать в оплачиваемый отпуск», — сказал Туякбаев на брифинге в среду.

При этом он отметил, что при невозможности отправить таких сотрудников в отпуск рекомендуется найти им временное жилье в городе.

«Если же не получается, особенно, в продовольственных магазинах, рекомендуем, будем оказывать содействие, найти помещение временно для проживания их сотрудников. У нас есть время проработать и решить вопросы до конца дня», — добавил Туякбаев.