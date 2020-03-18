Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Цена на маски в Алматы установлена в размере Т87 за трехслойные и Т111 за угольные, сообщил заместитель акима города Сапарбек Туякбаев.

«По маскам – с сегодняшнего дня определили 48 аптек с хорошей логистикой, которые охватывают все наши районы пропорционально. Каждый день будет выделяться около 80 тыс. единиц в целом для города, для реализации через аптеки. Цены установили: для одноразовых трехслойных масок цена реализации будет Т87, угольные маски – Т111», — сказал Туякбаев на брифинге в среду.

Кроме того, он отметил, что все аптеки будут работать в штатном режиме.

«Все аптеки, аптечные сети провели переговоры, они будут в штатном режиме работать. Пока дефицита не наблюдается. С фармкомпаниями и поставщиками фармпрепаратов провели переговоры. У них есть запасы и в настоящее время проблем нет», — добавил Туякбаев.