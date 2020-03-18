Находиться по месту проживания работающих дистанционно госслужащих попросили в РК

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Находиться по месту проживания работающих дистанционно госслужащих попросила председатель агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Анар Жаилганова.

«Государственных служащих, работающих дистанционно, просим находиться по месту проживания, не покидать свои города и населенные пункты», — сказала Жаилганова в СЦК в среду.

Также она попросила определить условия и порядок работы вышеуказанных лиц в соответствии с трудовым законодательством, позволяющим подобный режим работы.

«Необходимо проявить ответственность и максимально серьезно отнестись как к исполнению служебных обязанностей, так и к соблюдению режима», — призвала Жаилганова.