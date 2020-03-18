Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Число городских, экспресс и пригородных автобусных маршрутов сократят в Нур-Султане, сообщает пресс-служба компании City Transportation Systems (CTS).

«В связи с введением карантина на территории города Нур-Султан с завтрашнего дня произойдут изменения и в работе общественного транспорта столицы. Сократится число городских, экспресс и пригородных маршрутов», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что с 19 марта общее количество автобусов временно сократится на 21%, на городских и экспресс маршрутах на 20%, пригородные маршруты сократятся на 32%. Все маршруты будут курсировать до 21.00.

«На сегодняшний день наблюдается снижение пассажиропотока. Как отметил аким города Нур-Султан Алтай Сейдирович Кульгинов, вчера снижение наблюдалось в среднем на 30%, сегодня показатели упали еще на 10%. В итоге по всем маршрутам идет снижение пассажиропотока на 40%», — сказал на брифинге в СЦК председатель правления CTS Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, сегодня общее количество автобусов составляет 856 единиц. Они сокращаются до 676 единиц. Количество автобусов на городских и экспресс маршрутах сократится с 775 до 621 единиц (20%).

«Общественный транспорт будет обслуживать только пригороды, которые находятся в карантинной зоне. Это Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Воздвиженка, Кызылсуат, Малотимофеевка, Шұбар, Ыбрая Алтынсарина, Дачный поселок «Нұрлы» (№№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 311, 313, 314, 318, 319, 320, 321, 322, 326). Количество автобусов на пригородных маршрутах сократится на 32% с 81 до 55 единиц. Временно приостановится движение пригородных маршрутов, обслуживающих населенные пункты Акмол, Кабанбай батыра, Р. Кошкарбаева, Максимовка, Аршалы, Жалтырколь и Софиевка (№№ 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317), так как данные поселки находятся вне зоны карантина», — сказано в сообщении.