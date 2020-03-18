Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой увеличили срок заключения, сообщает УзТАГ.

«Приговором суда Каримовой назначено наказание в виде 13 лет четырех месяцев лишения свободы. Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года», — сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана в среду.

Напомним, что 6 января Генеральная прокуратура Узбекистана окончила расследование уголовного дела в отношении Каримовой и других лиц.

В августе 2015 года Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Узбекистан инициировал арест активов Каримовой в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд. С марта 2019 г. Каримова отбывала наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В августе 2019 г. Генпрокуратура сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.