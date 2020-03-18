В каких аптеках Алматы можно купить медицинские маски по утвержденным пороговым ценам

Алматы. 18 марта. КазТАГ – В акимате Алматы сообщили, в каких аптеках города можно купить медицинские маски по утвержденным пороговым ценам: для одноразовых трехслойных масок – Т87, для угольных маскок – Т111.

Список аптек города Алматы, реализующих медицинские маски:

Ауэзовский район

• «Рауза-Аде» мкр. Жетысу-4, д. 1, 230-9851

• «Садыхан» мкр. 3, д. 20 А, 341-0564

• «Садыхан» мкр. Мамыр-2, уг. Шаляпина, д. 3, 255-5490

• «Садыхан» мкр. Аксай-2, д. 10, 341-0569

• «ГаухарТас» мкр. 9, ул. Саина, д. 3А, 303-8474

• ТОО «Europharma» мкр. Аксай-5, д. 25, +77016042490

• ТОО «Europharma» ул. Алтынсарина, 26, +77016042490

• ТОО «Биосфера» ул. Толе би, 279Б, +77078186447

Турксибский район

• «Садыхан» ул. Шолохова, д. 4А, +77013480555

• «ОАД» в здании ГКБ №4. +77777662209

• «Гаухартасфарм» р-н Пятилетка, ул. Земнухова, д. 35, +77012239293

• «Гаухартасфарм» ул. Шемякина, д. 121, +77012239293

• «Europharma» ТРЦ «Март» ул. Рихарда Зорге, д. 18, +77751399138

Медеуский район

• «Садыхан» ул. Пушкина, 41, 273-6159

• «Садыхан» ТЦ «Квартал», ул. Жибек жолы д. 50, 273-3658

• «Садыхан» мкр. Думан, ул. Хан тенгри д. 73/17, 313-8181

• «Цветная» ТРЦ «Достык Плаза», мкр. Самал-2 д. 111, +77072020554

Бостандыкский район

• «Рауза-Аде» мкр. Орбита-2 д. 2, +77057349663

• «Аптека плюс» ул. Ауэзова, 175. 273-69-69

• «Europharma» мкр. Алмагуль «Magnum Cash Carry», +77075108713

• «Europharma» пр. Абая д. 60, +77075108713

• «Садыхан» ул. Тимирязева д. 34, +77473410561

• «Фармаком» ТРЦ «Мега центр» ул. Розыбакиева, +77710565221

Жетысуский район

• «Рауза-Аде» мкр. Айнабулак-3 д. 88, 385-22-34

• «Биосфера» мкр. Айнабулак-1, 294-9115

• «Europharma» ул. Аксуат, 128, +77016042184

• «Садыхан» ул. Есимхана, д. 42, +77473410561

• «Europharma» ТЦ «Мерей» , пр. Суюнбая, д. 2, +77016042184

• «Europharma» ул. Демьяна Бедного д. 3 «Magnum Cash Carry», +77016042184

• «Садыхан» ул. Геологов, д. 1В, +77473410561

Алмалинский район

• «Рауза-Аде» ул. Чайковского д. 22, 323-1718 278-0309

• «Аптека №2» пр. Назарбаева д. 91/97, 273-0707 278-0309

• «Europharma» пр. Абая д. 139, +77014157651

• «Садыхан» ул. Гоголя д. 140, 341-0561, 220-95-7

• «Садыхан» ул. Ауэзова д. 5А, +77013480555

• «Центральная социальная аптека» пр. Сейфуллина д. 598А, +77077983871, 221-0303

• «Mellisa» ул. Абая д. 141, +77077765265

Алатауский район

• «Гаухартасфарм» мкр. Карасу, ул. Озерная д. 37А, +77012239293

• «Europharma» мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр д. 273, ТЦ «Магнум», 312-2270

• «Рауза-Аде» пр. Рыскулова д. 236, 323-1718

• «Licapharm» ТЦ «Арзан» ул. Райымбека д. 507А, +77015771055.

• «Сокол Гранд» ул. Бокеева д. 1A, +77014343971

Наурызбайский район

• «Кейкибаева» мкр. Калкаман, ГКБ №7 и поликлиника, +77017174944

• «Цветная» мини-маркет «Беккер и К», ул. Ашимова д. 20, +77072020554

• «Бисенбай», ул. Алтын Алма д. 13/1, +7016900400

• «Ка-Мед» мкр. Акжар, ул. Еген су д. 39/17, +77086727036 +77777798836

• «Алмерек» ул. Ашимова д. 20, +77018462188

• «Здоровье» ул. Кенесары хана д. 90, +77013798800

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 194 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверж дено 35 случаев заболевания коронавирусом (17 в Алматы, 18 в Нур-Султане). Также коронавирус зарегистрирован у казахстанки в Венгрии.

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 00.00 19 марта.