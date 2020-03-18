Заключение по поправкам о парламентской оппозиции в мажилисе обещали выпустить 28 апреля

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Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Заключение по проекту конституционного закона «О внесении дополнений в конституционный закон «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» будет выпущено 28 апреля, пообещал депутат мажилиса Нурлан Абдиров.

«Законопроектом предлагается закрепить гарантированное право руководителей фракций политических партий, представленных в парламенте, выступать на совместных заседаниях парламента, пленарных заседаниях мажилиса, постоянных комитетах, рабочих группах, парламентских слушаниях, а также иных мероприятиях (парламента – КазТАГ). Кроме того, в проекте конституционного закона на законодательном уровне внедряются понятия «парламентское большинство» и «парламентская оппозиция», — сообщил Абдиров в среду на пленарном заседании мажилиса.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт предложил законодательно закрепить права парламентской оппозиции.

«Нам нужен институт парламентской оппозиции. Есть активные граждане, которые выражают свои мнения. Мы должны учитывать такие взгляды, общественное мнение. В связи с этим мы должны законодательно закрепить вопросы именно политических меньшинств в парламенте. Например, представители других партий, чтобы они были председателями комитетов в парламенте. Для этого мы должны развивать альтернативность законодательной власти. Предлагается внести соответствующие поправки», — сказал Токаев.

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