Единую информационную систему приема жалоб потребителей намерены создать в Казахстане

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Единую информационную систему (ЕИС) приема жалоб в сфере защиты прав потребителей по принципу «одного окна» намерены создать в Казахстане.

«На сегодняшний день разрозненное понимание госорганов и НПО своей роли и задач в сфере защиты прав потребителей не дают возможности формированию достоверной статистики, определению и решению системных проблем в этой сфере. Как следствие, 51% населения страны считают, что уровень доверия к госорганам по вопросам защиты прав потребителей снижается. Концентрация всех «защитников потребителей» в ЕИС предоставит возможность упрощения и удешевления процедур подготовки жалоб, мониторинга качества их рассмотрения, формирования объективной статистики и внедрению системы аналитической отчетности», — сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в среду на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей».

Министр подчеркнул, что результаты анализа жалоб будет рассматриваться на межведомственном совете по защите прав потребителей.

«Это даст возможность безотлагательно изменять проблемные нормативно-правовые акты (НПА), обеспечит должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений», — заключил Султанов.

Как сообщалось, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» был одобрен депутатами мажилиса в первом чтении.