Защита прав потребителей НПО будет осуществляться за счет средств госсоцзаказа

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Защита прав потребителей неправительственными организациями (НПО) будет осуществляться за счет средств государственного социального заказа, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Госзаказ будет предоставляться общественным организациям на оказание представительских услуг социально-уязвимым слоям населения, которые смогут получить в данном случае бесплатную правовую защиту», — сказал Султанов на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей».

Также он добавил, что в профилактических целях общественные объединения потребителей предлагается наделить компетенцией по осуществлению общественного контроля, порядок и основания проведения которого будут регламентированы.

Отдельно министр отметил, что сегодня к основным проблемам защиты прав потребителей можно отнести отсутствие целостной и эффективной системы в сфере защиты прав потребителей, недостаточное понимание недобросовестными предпринимателями ответственности перед потребителями и отсутствие простого и четкого алгоритма защиты прав потребителей.

Как сообщалось, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей» был одобрен депутатами мажилиса в первом чтении.