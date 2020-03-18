Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Трехступенчатую систему защиты прав потребителей предлагают ввести в Казахстане.

«С введением трехступенчатой системы защиты прав потребителей мы хотим создать систему, в которой права потребителей будут защищены с минимальными издержками времени, денег и нервов», — сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в среду на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей».

По его словам, первый уровень будет стоять в рассмотрении жалобы потребителя продавцом самостоятельно либо через институты досудебного урегулирования споров.

«Основной целью создания данного института является восстановление нарушенных прав, возмещение морального и материального ущерба потребителю с минимальной затратой времени и ресурсов по принципу «здесь и сейчас». При этом в рамках досудебного урегулирования спора приоритет инициативы остается за потребителем», — отметил Султанов.

Второй уровень включает в себя направление жалобы потребителя в уполномоченный орган.

«Согласно результатам социологического исследования, 64% населения не отстаивают свои права ввиду безнаказанности недобросовестных предпринимателей. В этой связи уполномоченный орган наделяется функцией государственного контроля с применением административных мер. Эти меры будут применяться в отношении недобросовестных продавцов, отказавшихся самостоятельно устранить нарушения», — пояснил глава МТИ.

И только на третьем уровне предусмотрена подача жалобы в суд.

«Эта мера должна применяться только в особо спорных случаях. Последовательное и своевременное истребование потребителем своих прав посредством первых двух уровней приведет к снижению нагрузки на судебные органы», — подчеркнул Султанов.

Законопроект был одобрен депутатами мажилиса в первом чтении.