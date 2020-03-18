Halyk Bank принял ряд мер по поддержке своих заемщиков из-за ЧП в Казахстане

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Halyk Bank принял ряд мер по поддержке своих заемщиков из-за чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Halyk Bank, как ведущий финансовый институт Казахстана, сопереживает ситуации, в которой оказались наши соотечественники с введением режима чрезвычайного положения в стране. Поддерживая меры правительства и агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, банк предпринял следующие шаги:

По физическим лицам:

— с 16 марта 2020 года на период действия чрезвычайного положения в Казахстане Halyk Bank не начисляет штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей у заемщиков в результате ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане. Все необходимые процедуры банк проводит самостоятельно в автоматическом режиме. Специально для этого обращаться в банк не требуется;

— по беззалоговым потребительским займам с просрочкой платежа свыше 90 дней, возникшей у заемщиков в результате ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане – Банк самостоятельно прекратит начисление процентного вознаграждения после принятия и вступления в силу соответствующих поправок в законодательство РК. Банк дополнительно сообщит о прекращении вышеуказанного начисления.

По ИП и субъектам МСБ:

— банк в индивидуальном порядке предоставляет отсрочку по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней (с согласованием новых графиков платежей). Заинтересованные клиенты МСБ могут обратиться как по online-каналам (сайт, info@halykbank.kz), так и в отделения, обслуживающие юридических лиц и (https://halykbank.kz/ branches_atm).

«Halyk Bank выражает уверенность, что клиенты банка, как и весь народ Казахстана, совместными усилиями преодолеют этот сложный для страны период и в очередной раз продемонстрируют сплоченность и единство! BIZ BIRGEMIZ!» — говорится в сообщении банка.