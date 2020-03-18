Наш коронавирус — из Куршевеля, а не с китайских рынков! 18.03.2020 16:50 Лилия ИГЛИКОВА Политика 71 0 Марат Шибутов о карантине в Алматы – как всё будет, и плюс оценка действий власти Похожие материалы: Власти Нур-Султана опровергли информацию о четверых с подозрением на коронавирус в столице Коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии – Биртанов Коронавирус и коррупция – адский коктейль Коронавирус обнаружен у прибывшей в Нур-Султан из Милана Тест на коронавирус у сотрудников КТЖ оказался отрицательным