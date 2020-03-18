О мерах по предотвращению резкого падения цен на нефть напомнило минэнерго РК

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. О мерах по предотвращению резкого падения цен на нефть напомнило министерство энергетики Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для минимизации последствий снижения цен на нефть для нефтедобывающих компаний законодательство предусматривает: первое — привязку рентного налога к цене на нефть. Рентный налог привязан к цене на нефть и если при цене $60 за баррель ставка была 11% от стоимости экспорта, то при цене менее $40 ставка составляет 0%. Второе — привязку экспортной таможенной пошлины к цене на нефть. Экспортная таможенная пошлина тоже привязана к цене на нефть. При цене $60 за баррель она составляет $60 за тонну, при цене $40 за баррель она составит $40 за тонну, и при цене $35 за баррель она составит $35 за тонну. Третье — ставку налога на добычу полезных ископаемых на нефть для месторождений, отнесенных к категории низкорентабельных, а также другие меры», — сказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов в ходе выступления на брифинге в СЦК в среду.

Также он признал, что в связи с резким падением котировок ситуацию на нефтяном рынке нельзя назвать стабильной.

«Но у нас есть все инструменты для поддержки наших нефтедобывающих компаний. Мы ведем постоянный мониторинг ситуации, объемы добычи не сокращались и идут в прежнем режиме», — заверил Магауов.