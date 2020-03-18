Из-за ограничения въезда иностранцев ведется поиск замены на местном рынке труда

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Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Из-за ограничения въезда иностранцев ведется поиск замены на местном рынке труда, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«В связи с ограничениями на въезд иностранных работников из ряда государств будет продолжен поиск высококвалифицированной замены на местном рынке труда. В настоящее время на проекте ТОО «KPI» работают 397 граждан КНР. По причине введенных ограничений в Казахстан не въехал 161 гражданин КНР. Министерством энергетики РК во исполнение поручения премьер-министра РК совместно с министерством труда и социальной защиты населения РК, акиматом Атырауской области, КМГ (АО «НК «КазМунайГаз» – КазТАГ) и KPI прорабатываются меры по замещению граждан местным персоналом», — сказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на пресс-конференции в СЦК в среду.

По его словам, на сегодняшний день создана специальная комиссия по набору местных кадров.

«По итогам собеседований и практических экзаменов на строительной площадке на общестроительные работы рекомендовано 50, трудоустроено 45 человек. Данная работа будет продолжаться на постоянной основе», — подчеркнул Магауов.

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