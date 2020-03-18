Алматы. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов/ Мадина Алимханова. В Алматы будет запрещен въезд и выезд из города для жителей пригородов, сказал первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«Будет запрещен въезд и выезд из Алматы, в том числе для жителей пригородов, которые работают в городе. Уже сейчас работодатели отправляют в оплачиваемый отпуск или переводят на дистанционный режим работы своих сотрудников», — сказал Кожагапанов на брифинге в среду.

При этом он отметил, что сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб будут временно размещены в городе.

«Сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города, в том числе сотрудники правоохранительных органов, водители общественного транспорта, коммунальных служб, временно будут размещены на территории города. В этой связи рекомендуем предпринимателям уже сейчас начать оптимизацию штатной численности и урегулировать все вопросы согласно законам РК», — добавил замакима.