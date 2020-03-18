Передвижение жителей и транспорта по Алматы в период карантина ограничено не будет

Новости 146 0
Вирусное Вирусное
2105

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Передвижение жителей и транспорта по Алматы в период карантина ограничено не будет, сказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Передвижение по городу жителей и автотранспорта остается без ограничений, автобусные маршруты и метрополитен будут работать в штатном режиме», — сказал Кожагапанов на брифинге в среду.

Он отметил, что будет увеличен интервал движения общественного транспорта.

«На сегодняшний день мы имеем снижение пассажиропотока, поэтому ограничиваем интервал движения транспорта на 20%», — добавил он.

Похожие материалы:

  1. В Алматы полицейские фронт-офисы на период ЧП и карантина приостанавливают свою работу
  2. Режим карантина вводят с 19 марта в Нур-Султане и Алматы
  3. В Алматы будет запрещен въезд и выезд из города для жителей пригородов
  4. 27 блок-постов появятся во время карантина на въездах в Алматы
  5. Детские сады прекратят работу на время карантина в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...