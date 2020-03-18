Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Передвижение жителей и транспорта по Алматы в период карантина ограничено не будет, сказал первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Передвижение по городу жителей и автотранспорта остается без ограничений, автобусные маршруты и метрополитен будут работать в штатном режиме», — сказал Кожагапанов на брифинге в среду.

Он отметил, что будет увеличен интервал движения общественного транспорта.

«На сегодняшний день мы имеем снижение пассажиропотока, поэтому ограничиваем интервал движения транспорта на 20%», — добавил он.