Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. На Т6 тыс. за тонну снижается оптовая цена бензина, сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

«Буквально за прошедшую неделю снижение оптовых цен на бензин произошло. На Т6 тыс. цена бензина, по нашим оценкам, снижается. Что касается розничных цен, то предыдущее поднятие цены по сравнению с началом января было в большей степени связано с увеличением акцизного налога на бензин. Как вы знаете, он увеличился с Т11 тыс. на тонну до Т24 тыс. на тонну. И единственное то снижение оптовых цен – когда оно дойдет до розницы, зависит о того, как розничная торговля новые партии получит, и по новой цене будет реализовывать», — сообщил Магауов в среду в СЦК, отвечая на вопрос корреспондента, когда снизится цена на бензин в связи с его переизбытком в стране.

По его словам, в ведомстве наблюдают «определенную корректировку» на рынке оптовых цен на бензин.

Напомним, 17 октября 2019 года министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане, в случае увеличения акциза, может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.