Немедицинские объекты будут изымать в Алматы для помещения на карантин контактных пациентов

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Немедицинские объекты будут изыматься в Алматы для помещения на карантин алматинцев, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Ряд объектов по решению штаба и главного санитарного врача города будут изыматься для размещения в них на карантин жителей города, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Это немедицинские объекты – санатории, некоторые общежития. Сегодня у нас есть общежитие на 517 мест», — сказал Абилдаев на брифинге в среду.

Отвечая на вопрос о финансировании мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, Абилдаев уточнил, что из резерва республиканского бюджета было выделено Т73,5 млн, из резерва местного бюджета – Т94,5 млн.

«Нами ставится вопрос, заявка о выделении дополнительных средств», — добавил глава горздрава.