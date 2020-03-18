Немедицинские объекты будут изымать в Алматы для помещения на карантин контактных пациентов

Новости 134 0
Коронавирус и коррупция – адский коктейль Коронавирус и коррупция – адский коктейль
1356

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Немедицинские объекты будут изыматься в Алматы для помещения на карантин алматинцев, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Ряд объектов по решению штаба и главного санитарного врача города будут изыматься для размещения в них на карантин жителей города, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Это немедицинские объекты – санатории, некоторые общежития. Сегодня у нас есть общежитие на 517 мест», — сказал Абилдаев на брифинге в среду.

Отвечая на вопрос о финансировании мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, Абилдаев уточнил, что из резерва республиканского бюджета было выделено Т73,5 млн, из резерва местного бюджета – Т94,5 млн.

«Нами ставится вопрос, заявка о выделении дополнительных средств», — добавил глава горздрава.

Похожие материалы:

  1. Фактов заражения коронавирусной инфекцией среди медработников Алматы не обнаружено – УОЗ
  2. Экстренная медицинская помощь Алматы никак не пострадала из-за угрозы коронавируса – УОЗ
  3. 100 прибывших из Сеула человек поместили на карантин в Алматы
  4. Как будут работать непродуктовые объекты торговли и общепиты в Казахстане во время ЧП
  5. Более чем на 50 человек выросло число помещенных на карантин из-за коронавируса в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...