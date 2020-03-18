Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Таможня Казахстана открыла «зеленый коридор» для импорта социально-значимых продуктов, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

«В связи с введением чрезвычайного положения (ЧП) в стране, КГД министерства финансов Республики Казахстан для социально значимых продуктов на таможенных границах установил «зеленый коридор». Данные меры приняты в целях бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным КГД, с начала 2019 года объем импорта указанных товаров составил более 872 тыс. тонн на сумму $554,6 млн. Так объем сахара составил 165 тыс. тонн ($55,9 млн); мяса птицы 148 тыс. тонн ($143 млн); лука 133 тыс. тонн ($30,5 млн), молока 118 тыс. тонн ($56,8 млн); капусты 85 тыс. тонн ($24 млн), моркови 78 тыс. тонн ($14,6 млн); муки 322 тонн ($284 тыс.). Всего 19 наименований товаров, отнесенных к социально-значимым.

«Основные импортеры социально-значимых товаров освобождены от применения форм таможенного контроля при оформлении (таможенный досмотр, экспертиза и контроль таможенной стоимости товара). Кроме того, в настоящее время снижена административная нагрузка на границе по иным категориям бизнеса путем сужения «красного и желтого коридоров», — добавили в КГД.