Нурымбетов о неоплачиваемых отпусках: Соглашаться или нет на него – право работника

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Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Работник вправе соглашаться или не соглашаться на выход в неоплачиваемый отпуск, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Мы призывам всех сохранить заработную плату и рабочие места. Но некоторые учреждения могут предложить своим работникам выйти в неоплачиваемый отпуск. По Трудовому кодексу это делается по обоюдному согласию. Поэтому это ваше право – соглашаться на неоплачиваемый отпуск или нет», — сообщил Нурымбетов в СЦК в среду.

Ранее сообщалось, что работодатель обязан уведомить работника об отпуске за один месяц вперед.

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