«Главе государства приходится очень нелегко. Кризисные ситуации показывают кто есть кто». «Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин». «О поддержке МСБ и о том, как выжить бизнесу в условиях ЧП». «Вразумите ответственных за курс тенге»

Сетевой Казахстан 18 марта 2020г.

SAYASAT . ORG . Аблай САРСЕНБАЕВ – «Токаев показывает себя как кризис-менеджер» — Президент ТОКАЕВ со дня официального вступления в должность президента 12 июня 2019 года, в третий раз сталкивается с событиями, требующими введения чрезвычайного положения. Первая — на уровне области во время взрывов в Арысе. Вторая — на уровне района во время Кордайских событий. Третья — на уровне государства. Впервые в истории страны. Связанная с эпидемией коронавируса. Одним словом, главе государства приходится очень нелегко. И что интересно, именно сейчас наступает момент истины. Кризисные ситуации показывают кто есть кто.

LITER . KZ . «Нур-Султан и Алматы закрывают на карантин» — Столица Казахстана Нур-Султан и город Алматы закрываются на карантин с 19 марта. Решение приняла государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте. «С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы», — указано на сайте правительства.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Казахстан на карантине: первые жертвы – туроператоры» — Введение чрезвычайного положения в Казахстане, ограничивающее въезд иностранцев на территорию республики и выезд казахстанцев за рубеж, обернулось обращением казахстанских туроператоров к правительству страны просьбой о субсидиях. При этом не исключено, что примеру туротрасли последуют и представители других отраслей малого и среднего бизнеса, в то время, как Казахстан в апреле и так вынужден будет перекроить свой бюджет, оптимизировав многие расходные статьи.

TIME . KZ . «Так и до коммунизма недалеко» — Правительство готовит беспрецедентные меры поддержки предпринимателей. На кредитование бизнеса будет выделен 1 трлн тенге, на обеспечение занятости населения — 300 млрд тенге. Всем банкам запретят начислять проценты по беззалоговым потребительским кредитам при просрочке платежей более 90 дней. А юрлицам банки должны будут предоставить трехмесячную отсрочку на погашение кредитов.

«Пригласить и отказать» — Почему опытный животновод больше не верит обещаниям североказахстанских чиновников. Власти Северо-Казахстанской области всеми силами пытаются заманить в пустеющие села переселенцев из трудоизбыточных южных областей страны. Особенно ждут специалистов в сфере сельского хозяйства, обещая им всяческую поддержку от местных акиматов. На это рассчитывал и житель Шымкента Жайнар АЙЖАНОВ, взявший в долгосрочную аренду участок земли площадью 439 га, чтобы заниматься мясным животноводством… Однако сейчас южанин не коров разводит, а занимается тяжбами. У него уже второй раз отобрали землю!

«Судья с прибором» — Судья Темиртауского горсуда Кайржан ИМАНОВА выступила в непривычной для себя ипостаси. Она стала истцом в гражданском деле против департамента юстиции Карагандинской области, местного управления госдоходов и жителя Талгара. Выяснилось, что свою судебную карьеру она вела параллельно с предпринимательской деятельностью — по крайней мере, так значится в документах и налоговых базах данных. Между тем такое совмещение запрещено законом.

FORBES . KZ . «Раимбек Баталов — о поддержке МСБ и о том, как выжить бизнесу в условиях ЧП» — Глава комитета развития малого и среднего бизнеса НПП «Атамекен» Раимбек БАТАЛОВ рассказал, как нужно спасать бизнес, который оказался в нокауте от валютных скачков и коронавируса — Мы понимаем, что сейчас выручка у бизнеса кратно сократилась. Да, был всплеск спроса, в первую очередь по продуктам питания и бытовой химии. Но мы очень внимательно следим за отчетами разных рынков — Китая, Кореи, Европы, которые раньше нас оказались в сложной ситуации из-за вируса. Там в итоге выручка упала на 30-50% в секторе товаров народного потребления и продуктовой корзине. Это — важный показатель, к сожалению, нас это тоже ожидает. Поэтому перечень мер поддержки бизнеса не должен ограничиваться тем, что объявило 17 марта правительство и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

«Смагулов о закрытии MEGA: Мы выдержим этот удар» — Глава Astana Group Нурлан СМАГУЛОВ прокомментировал закрытие торгово-развлекательных центров. Бизнесмен отметил, что убытки группы за месяц простоя трех ТРЦ составят миллионы долларов — Мы эту трагедию сейчас оцениваем не деньгами, а теми жизнями, которые можем потерять в Казахстане. А деньги – это такая вещь: сегодня тяжело, а завтра все наладится, и мы заработаем эти деньги, потому что ТРЦ – это успешные проекты для нас и мы выдержим этот удар.

RATEL . KZ . Азамат ДЖОЛДАСБЕКОВ – «Про большой городской эксперимент» — В обычной ситуации влияние этого фактора на загруженность городских дорог и улиц пришлось бы изучать замерами и опросами, с множеством допусков, предположений и игнорирований. А тут нам ЧС дала возможность убедиться, как выглядит трафик без этого фактора. Фактор этот — перевозки детей в школы и в кружки, перемещения студентов в вузы на легковом автотранспорте. Чудесным образом оказалось, что без этого фактора пробок в городе не образуется (почти), скорость передвижения заметно выросла.

CARAVAN . KZ . «Переход от КСК к ОСИ: смогут ли воровать управляющие компании» — Новая редакция Закона “О жилищных отношениях” такие возможности им дает. Управляющим компаниям позволено распоряжаться деньгами на банковских счетах ОСИ, как своими собственными. Сделано это так хитро, что вы не сразу найдете статью, где об этом написано. Спрятаны неограниченные возможности фирмачей в положение, регулирующее не их деятельность, а права и обязанности собственников. Как водится, всё будет сделано при их горячей поддержке и всеобъемлющем желании. Для нас интереснее понять, а что прячется за туманом формулировки “управление банковским счетом”.

CAMONITOR . KZ . «Мода на добро: как повысить престиж волонтера?» — Казахстан продолжает реализацию плана мероприятий по проведению Года волонтера «Birgemiz» на 2020 год. Как известно, он состоит из нескольких направлений: развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности, формирование соответствующей инфраструктуры и повышение потенциала ее участников, развитие корпоративной волонтерской деятельности, международного сотрудничества, расширение участия граждан, популяризация волонтерства, в том числе для достижения Целей устойчивого развития.

KURSIV . KZ . «Электронная тропа для легпрома» — Поднять спрос на казахстанские бренды одежды и обуви Минторг РК предлагает через более активный выход производителей на электронные торговые площадки. 50 аккаунтов на площадках Alibaba и Wildberries закупило Министерство торговли и интег­рации РК. Это было сделано еще в прошлом году, чтобы проверить гипотезу о том, какие одежда и обувь могут быть востребованы на внешних рынках. Вывод – свою нишу казахстанский продукт найти может. Параллельно Минторг рекомендует отечественному производителю осваивать казахстанские маркетплейсы.

365 INFO . KZ . «Вразумите ответственных за курс тенге» — Игра на понижение курса тенге губительна. Выиграют от нее разве что сырьевые экспортеры, а это в большинстве своем иностранцы, — написал Петр СВОИК в своем аккаунте Facebook. Особо эксперт настаивает на тезисе «тенге от стоимости нефти не зависит». Только косвенно, через платежный баланс — Наша нефть продается не в Казахстане, не в национальной валюте, да и нефть не наша. На курс тенге давит платежный баланс, который тем дефицитнее, чем ниже стоимость нефти, — аргументировал Своик.

«Детей лучше не отпускать на улицу — эксперт о карантине» — Жители Алматы и Нур-Султана с 19 марта переходят на режим карантина. Что это означает? 365Инфо обратился за разъяснениями к руководителю фонда «Аман-саулык» Бахыт ТУМЕНОВОЙ — Цель карантина может быть разной. Вплоть до полного ограничения движения и введения военного режима. Карантин — это ограничение распространения той или иной инфекции. Что это? Первое — изоляция всех больных. Второе — изоляция тех, кто находится в периоде инкубации вируса. Эти люди могут оказаться заразными. Предполагается, что болезнь может проявится в течение 14 дней. По последним данным, которые дали врачи Китая, дети являются носителями инфекции коранавируса. Лучше чтобы дети не играли во дворе. Я бы не стала отпускать детей далеко от дома, и от себя.

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