Советник президента РК Ерлан Карин опроверг слухи об отставке Токаева

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Казахстан – 100 лет назад. Март 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Март 1920 года
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Алматы. 18 марта. КазТАГ – Советник президента РК Ерлан Карин опроверг слухи об отставке Касым-Жомарта Токаева.

«Сейчас государством проводится очень большая и напряженная работа. АП (Администрация президента – КазТАГ), правительство и акиматы — это сейчас один большой штаб. Люди в буквальном смысле ночуют на работе. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на разные фейк-новости», — заявил Карин в Facebook.

Ранее журналистка Гульнар Бажкенова в социальной сети написала, что ей стало известно смене власти в Казахстане.

«Мне сообщили, что Касым-Жомарт Токаев сдал полномочия. Объявят завтра. Улучили момент», — написала Бажкенова.

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