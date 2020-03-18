Советник президента РК Ерлан Карин опроверг слухи об отставке Токаева

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Советник президента РК Ерлан Карин опроверг слухи об отставке Касым-Жомарта Токаева.

«Сейчас государством проводится очень большая и напряженная работа. АП (Администрация президента – КазТАГ), правительство и акиматы — это сейчас один большой штаб. Люди в буквальном смысле ночуют на работе. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на разные фейк-новости», — заявил Карин в Facebook.

Ранее журналистка Гульнар Бажкенова в социальной сети написала, что ей стало известно смене власти в Казахстане.

«Мне сообщили, что Касым-Жомарт Токаев сдал полномочия. Объявят завтра. Улучили момент», — написала Бажкенова.