Особое внимание во время ЧП нужно уделять эффективности налоговой политики – Токаев

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Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром – председателем государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) Аскаром Маминым выразил мнение, что особое внимание во время ЧП нужно уделять эффективности налоговой политики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства отметил важность слаженной работы членов комиссии, их взаимодействия с главами регионов. По мнению главы государства, особое внимание следует уделять вопросам эффективной реализации фискальной политики, в рамках которой важное значение имеют согласованные действия правительства и Нацбанка», — говорится в сообщении в среду.

Токаев заслушал информацию премьер-министра о работе госкомиссии и принимаемых решениях по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории страны.

«Председатель госкомиссии доложил о введении карантина в городах Нур-Султане и Алматы, мерах по поддержке субъектов экономики, готовности регионов к возможному появлению носителей коронавируса», — сообщили в Акорде.

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