По Т443 продают доллар в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы чуть больше Т442

Алматы. 18 марта. КазТАГ – По Т443 продают доллар в пунктах обмена валюты Нур-Султана и Шымкента, в Алматы чуть больше Т442, передает корреспондент агентства со ссылкой на данные Kurs.kz.

На момент подготовки данного материала в Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляла Т440,4, а продажи (в тех обменных пунктах, где продажа есть) – Т443.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т440,1, а продают по Т442,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т440,3, а продажи – Т443.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т435,85.