Расизму и травле подверглись казахстанские студенты в Испании из-за коронавируса

Алматы. 18 марта. КазТАГ – На расизм и травлю пожаловались казахстанские студенты в Испании из-за коронавируса на своей странице в Instagram.

«Мы подвергаемся и буллингу в Испании. Нам и хлеб в магазинах не продают, тыкая в нас пальцем: «Вы азиаты! Коронавирус!». Старшие кидают яйцо в нас, дети показывают свои передние и задние части тела, издеваясь над нами. Наша психика расшатана. В начале боялись лишний раз выходить на улицу, сейчас вовсе боимся засыпать!».

Как уточняется, студенты второго курса юридического факультета Казахского национального университета им. Аль-Фараби по программе академической мобильности в январе уехали в командировку в испанский город Сьюдад-Реаль сроком на полгода. Вернуться они должны были в июне. Однако просят власти помочь им вернуться домой раньше.

«В связи с распространением COVID-19 мы просили наших координаторов нашего университета иметь в виду, что мы находимся тут, и в случае какой-то информации, в том числе о возвращении в Казахстан осведомит нас. Но никакого ответа мы не получили! Мы сейчас хотим обратиться в МОН РК, в МИД РК по вопросу нашей эвакуации в нашу страну.

В данное время в Испании объявлен жесткий карантин.

«Правительство Испании предварительно оглашает информацию о том, что карантин могут продлить до двух месяцев, так как число зараженных превысило 10 тыс. человек. Но нам негде будет жить! Хозяйка квартиры сказала, что из-за карантина она не может выходить из дома и принимать оплату и просит дожить до конца месяца! (Просто азиатов не хотят видеть в городе, вот и все). Мы до конца пытались не раздувать истерию, не поддаваться страху! Но ситуация страшная! Мы боимся за свою жизнь!», — пишет в соцсети девушка.