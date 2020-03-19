Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Нур-Султан и Алматы официально закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент агентства.

«19 марта в 00.00 в городах Нур-Султан и Алматы вводится карантин. Ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. Заранее примите решение о месте пребывание», — говорится в сообщении службы 112, разосланном казахстанцам в ночь на четверг.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 194 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверж дено 36 случаев заболевания коронавирусом (18 в Алматы, 18 в Нур-Султане). Также коронавирус зарегистрирован у казахстанки в Венгрии.

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 00.00 19 марта.

18 марта министерство здравоохранения заявило, что надеется вылечить заболевших коронавирусом в Казахстане за 3,5 недели.