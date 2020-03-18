Заседания ОПЕК+ отложены из-за короновируса

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Заседания участников сделки ОПЕК+ – соглашения между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в организацию отложены из-за короновируса, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Деятельность рабочих органов ОПЕК+, в том числе проведение технических заседаний, ограничено и отложено секретариатом ОПЕК на период проведения мер по недопущению распространения короновируса», — сообщили в пресс-службе минэнерго РК в среду.