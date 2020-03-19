Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. 99 место занимает Казахстан по количеству осужденных, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«По количеству осужденных Бразилия на 23-ем, а мы – на 99 месте», — сообщил Ахметжанов в четверг на пленарном заседании сената, представляя проекты законом о ратификации ряда соглашений с Бразилией.

Он отметил, что осужденные за рубежом казахстанцы не знают местных языка и традиций, рушатся их связи с родственниками.

«Вдобавок к этому зарубежные СМИ часто критикуют исправительные учреждения Бразилии. В их тюрьмах много людей. Они делятся на группы и конфликтуют друг с другом. Условия содержания не соответствуют требованиям (закона – КазТАГ)», — добавил замгенпрокурора.