«Наследие Елбасы». «Годовщина Токаева: судят по делам». «Инфляция, безработица, девальвация», или Три вызова для Казахстана». «Сказ о том, как Казахстан овладел искусством трижды наступать на грабли». «Нашему человеку и так сойдет»

Сетевой Казахстан 19 марта 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . Лилия СЫЗДЫКОВА – «Политик мирового уровня» — Год назад Первый Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о сложении полномочий Главы государства, однако продолжает играть значимую роль в политической жизни страны. В качестве Елбасы Нурсултан Назарбаев продолжает работу по укреплению международного авторитета государства. При этом его политический вес, опыт и видение более чем востребованы в мире. Нурсултан Назарбаев – самый опытный политик в азиатском регионе, поэтому неудивительно, что даже после изменения статуса он сохранил свой политический вес. Доказательством в том числе выступает серьезная внешнеполитическая активность Елбасы за прошедший год. По приглашению первых руководителей стран мира Первый Президент принимал участие в важных международных мероприя­тиях, в том числе саммитах на высшем уровне.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Наследие Елбасы» — 19 марта 2019 года, в прямом эфире казахстанских телеканалов Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о сложении президентских полномочий. Решение казахстанского лидера было обусловлено логикой поступательного развития Казахстана, предполагающей смену поколений в политическом руководстве страны. Главным условием успешного транзита стало обеспечение преемственности курса Елбасы – продолжение проводимых в стране преобразований. Именно преемственность была заявлена в качестве приоритета в предвыборной программе Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Сегодня, год спустя, видится целесообразным осмысление политического наследия Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, его роли как исторического и государственного деятеля, стоявшего у истоков современной казахстанской государственности.

Анна ВЕЛИЧКО – «Годовщина Токаева: судят по делам» — Ежедневный рост заразившихся коронавирусом, слабеющий курс тенге и, как следствие, все новые и новые экономические проблемы. На сложную ситуацию внутри страны приходится годовщина президентства Касым-Жомарта Токаева. И, если в начале года повестка вокруг президента строилась на разговорах о признании авторитета нового лидера, то с появлением первых кризисов (их за год случилось немало), судить уже можно по делам…

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Вирус парламентаризма» — На прошлой неделе лидер партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ направил главе правительства депутатский запрос, в котором в пух и прах раскритиковал антикризисные мероприятия кабинета министров. Принципиальная критика представителей власти со стороны нашей парламентской оппозиции – событие не рядовое само по себе. Но, учитывая внутреннюю и внешнюю турбулентность, объяснимое. И даже закономерное. Однако раньше все претензии к исполнительной власти заканчивались прошениями о послаблении в податях и списании недоимок. Тут – иное дело. Резюмирующая часть запроса акжоловской фракции звучит как призыв к революции. Сверху — «Лучшим инструментом для этого является открытость и прозрачность власти и ее решений перед обществом. Демократическая партия «Ак жол» считает, что экономические реформы уже невозможны без реформирования политической системы, поэтапного внедрения институтов и принципов Парламентской Республики».

AZATTYQ . ORG . ««Инфляция, безработица, девальвация», или Три вызова для Казахстана» — Нефтезависимый Казахстан на фоне падения мировых цен на нефть и резкого удешевления тенге ввел режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Какой эффект на экономику может оказать выделение правительством 400 милилардов тенге? Как следует потратить деньги и на что направить усилия? На эти и другие вопросы Азаттыка ответил руководитель онлайн-проекта Ekonomist.kz экономист Касымхан КАППАРОВ.

«Город тысячи масок. Как Алматы готовится к карантину» — «Город тысячи масок» — фраза, которая начала «гулять» по соцсетям после объявления карантина в Алматы. Она быстро стала популярной, потому что созвучна с официальным слоганом Алматы — «Город тысячи красок». Накануне карантина улицы Алматы были почти безлюдными, но при этом горожане отваживались выходить на улицы, чтобы запастись продуктами и лекарствами, постоять в очереди за медицинскими масками. Азаттык узнал, как город готовится к карантину.

TIME . KZ . «Пора протрезветь!» — Последние две недели понедельники выдались черными. 9 марта обвалились мировые цены на нефть, следствием чего стало резкое удешевление тенге. 16 марта во время очередного снижения нефтяных котировок казахстанская валюта продолжила свое падение, опустившись до 430-440 тенге за один американский доллар. О том, что происходит и почему, наш корреспондент побеседовал с доктором экономических наук, профессором, академиком, депутатом маслихата Алматы Рахманом АЛШАНОВЫМ — Так вот, любой кризис в мировой экономике расценивается как сжигание жировых наслоений, как очистительные пожары, которые должны ее в конечном счете оздоровить от ненужных спекулятивных ожиданий. Поэтому, я думаю, где-то к лету ситуация нормализуется. Мир накопил большой опыт в борьбе с кризисами. Во всем этом есть большой урок и для Казахстана.

«Срываем маски» — С некоторых пор медицинские маски в Казахстане — что те суслики из кинофильма “ДМБ”, которых никто не видит, но они есть. Чиновники дружно и регулярно рапортуют о поступлении новых партий средств защиты в аптеки страны,а в самих аптеках уже на входе с помощью объявлений предупреждают посетителей, что масок нет. Между тем в Ассоциации производителей медицинских изделий утверждают, что отечественные медзаводы ежесуточно штампуют их в пределах 170-180 тысяч штук. Куда же они исчезают?

«Что такое карантин: разъясняем подробности» — Впервые празднование Наурыза в Казахстане пройдет в столь необычных условиях: в стране введено чрезвычайное положение, а в Нур-Султане и Алматы с 19 марта объявлен карантин. Мы выяснили, что разрешено и что запрещено и как будет обеспечиваться повседневная жизнь граждан. Тренажерные залы, SPA-центры, салоны красоты и прочие подобные заведения закрываются. В Алматы продолжают работу только продуктовые рынки и продовольственные ряды на универсальных рынках, а также 3378 продовольственных магазинов. На карантин закрыты 2263 непродовольственных магазина.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан и коронавирус: к кому мы ближе – к китайцам или к итальянцам?» — Казахстанцев не напугает, похоже, даже атомная война. Несмотря на режим ЧП, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, закрытие обеих столиц на карантин, призывы властей и специалистов-медиков соблюдать меры предосторожности и с пониманием отнестись к ситуации, наши граждане демонстрируют полную неготовность мириться с вынужденными ограничениями.

KAPITAL . KZ . «Шолпан Айтенова: Мы испытываем дефицит качественных решений» — В связи с обостряющейся финансово-экономической ситуацией в мире и ее влиянием на экономику Казахстана глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил о необходимости принятия мер по сокращению бюджетных расходов. Было сказано, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. О том, как объявленные президентом антикризисные меры повлияют на распределение государственных ресурсов и насколько готова к этому бюджетная политика РК в интервью рассказала эксперт по государственным финансам, учредитель ОФ «Zertteu Research Institute» Шолпан АЙТЕНОВА.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Сказ о том, как Казахстан овладел искусством трижды наступать на грабли» — И вот, в очередной раз, пришло потрясение откуда не ждали: коронавирус пошел гулять по планете, и Россия поссорилась с Саудитами. То и другое привело к обвалу цен на нефть и резкой девальвации тенге. Сегодняшнее ослабление тенге — это плата за воспроизводство устаревших и покрытых плесенью смыслов в экономической политике. Это наша страна, и ее судьба – это наша судьба, какой бы она не сложилась.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Нужно выплатить казахстанцам единовременное пособие и снизить налоги для всего бизнеса» — 17 марта Минэкономики презентовало пакет срочных экономических мер по поддержке бизнеса и экономики Казахстана. Судя по всему, они еще должны быть согласованы с главой государства. Данные меры разочаровали. В них нет правильного фокуса и в целом они будут мало эффективны. Поэтому государственные антикризисные экономические меры должны быть разделены на два направления: 1- Меры поддержки для бизнеса и населения, чей доход пострадал из-за карантинных и прочих мер, связанных коронавирусом. Это единовременные меры, связанные с особенностями кризиса. 2 — Меры поддержки всего населения и роста экономики Казахстана в целом в связи с негативным влиянием падения цен на нефть. Эти меры должны проводиться в рамках стандартной контрциклической фискальной политики, которой до сих пор нет в Казахстане.

PLATON . ASIA . «О главном ресурсе страны» — Инвестиции в человека – главная основа качественной экономики. Между тем даже официальная статистика показывает, что в нашей стране «в человеческий капитал инвестируют всё меньше и меньше». Но нашим людям не привыкать выживать, рисковать на грани «пропасти», вся жизнь простых казахстанцев – это сплошной стресс из-за «удобств», обеспечиваемых властью, элитой. Мы привыкли к минимальным условиям повсюду, рассматриваем их как нормальное явление. Что поделаешь, видно судьба такая — переносить постоянно лишения, невзгоды. Нашему человеку и так сойдет, как говорится – қазақтарға болады. Чиновничий беспредел стал нормой в нашей повседневной жизни – мы привыкли довольствоваться малым вместо положенного – а то морда треснет. Зачем тратиться на создание нормальных условий для простого народа, как это принято в странах, где человек является главной ценностью?

DIALOG . KZ . «И вновь на арене… чтобы это значило?» — Министр информации Казахстана Даурен АБАЕВ был бы рад, чтобы вся эту публика за пределы соцсетей и не высовывалась, однако у нас схема работает так: одни протестуют в соцсетях, подстрекая других выходить на улицы. Наиболее виртуозно использует этот алгоритм Мухтар АБЛЯЗОВ, который и вышел бы со всеми на улицу, но вынужден прозябать во Франции. В полку таких деятелей идет постоянное пополнение. С недавних пор вроде как имеющая отношение к ДВК троица – Жандос КАШКИМБАЕВ, Нурул РАХИМБЕКОВ и Канат ИБРАГИМОВ – затеяли свой проект на Youtube. Оригинального в нем ничего нет – прямые эфиры с приглашенной говорящей головой. Отличие в том только, что в экран влезли сразу три головы ведущих, отсюда вариант пригласить гостей больше, чем одного, сразу отпадает. А невозможность выслушать еще как минимум одно альтернативное мнение иногда подводит…

CARAVAN . KZ . «В зоне доступа: Колонию для пожизненно заключенных вновь выставили на продажу» — Местный акимат хочет, но пока не может продать колонию для пожизненно заключенных. Бизнес не спешит обживать бараки и комнаты для свиданий. Этот современный пенитенциарный объект сооружали на базе корпусов бывшего химического завода в промышленной зоне на 12 гектарах земли. С 2004 года вложили в него 3,8 миллиарда тенге из республиканского бюджета, но в этих стенах ни разу не побывал ни один осужденный. Проект почти завершили, когда органы уголовно-исправительной системы от него отказались. Объяснили тем, что тюрьму рассчитывали на 1,5 тысячи человек, а в стране не выносят столько пожизненных приговоров.

MK-KZ.KZ . «Какую воду пьют казахстанцы?» — Не секрет, что сегодня бутилированная вода — неотъемлемая часть повседневной жизни, как банковская карта, смартфон или чашка ароматного кофе. Мы чаще пьем воду из бутылки, и это факт. Она и безопаснее, и полезнее, как уверяют производители, и даже вкуснее. Что же особенного в бутилированной воде и как ее производят? Об этом репортаж из производственного цеха алматинской компании по производству воды TOO «Vita Bottlers Казахстан».

KP . KZ . «Внимание, кибермошенники!» — В последнее время в социальных сетях активизировались аферисты, призывающие жителей Нур-Султана и Алматы с пользой провести свободное время в период карантина и по случаю «срубить» легких денег. В конкретном случае предлагается просматривать видеоролики с рекламой, которую они присылают. Таким нехитрым способом накручивается количество просмотров для рекламодателей. За работу они обещают платить до 10 долларов в день.

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