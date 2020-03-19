О борьбе с распространением коронавируса поговорил Токаев с президентом Кыргызстана

Aлматы. 19 марта. КазТАГ – О борьбе с распространением коронавируса поговорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым по телефону, сообщается на сайте Акорды.

«Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса. По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

«Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву», — резюмируется в сообщении.