ЦОНы Нур-Султана и Алматы переходят на усеченный режим работы на время ЧП — Жумагалиев

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Валентина Владимирская. ЦОНы Нур-Султана и Алматы переходят на усеченный режим работы на время чрезвычайного положения, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев.

«ЦОНы Нур-Султана и Алматы переходят на усеченный режим работы в период ЧП. Они не будут оказывать услуги, которые можно получить онлайн либо нужно забрать результат услуги», — написал Жумагалиевна своей странице в Facebook в четверг.

Офлайн будут доступны, по его словам, только услуги, среди которых — получение паспортов и удостоверений личности, выдача, назначение пенсий и различных видов пособий, регистрации состояний и статусов: смерти, кондоминимума, оралмана и других, оформление документов на инвалидов и услуги инвалидам, выдача жилищных сертификатов и другие услуги.

«Остальные услуги, а это 80% госуслуг, пожалуйста, получайте онлайн. Мы усилили работу кол-центра 1414. Сотрудники ЦОН будут дистанционно помогать вам получать необходимые госуслуги самостоятельно. Отложите свой поход в ЦОН, если в этом нет острой необходимости», — пишет министр.

ЦОНы по всей стране, по его данным, будут работать до 17.00.