Обеспечить льготное кредитование оборотного капитала МСБ на Т600 млрд поручил Токаев

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Алматы. 19 марта. КазТАГ – Обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму Т600 млрд поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, поручаю Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финрынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму Т600 млрд сроком на один год по ставке для заемщика 8%», — сообщил Токаев в четверг.

Также он обязан Нацбанк обеспечить механизм доведения средств до конечного заемщика.

«Нацбанк обязан обеспечить четкий механизм доведения средств до конечного заемщика. С учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса составит Т1 трлн. Правительство отвечает за целевое использование выделяемых средств», — сообщил глава государства.

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