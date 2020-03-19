Алматы. 19 марта. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно со странами ЕАЭС готовит меры для сохранения макроэкономической стабильности, сообщает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

«ЕЭК совместно со странами ЕАЭС формирует пакет мер реагирования по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на евразийском пространстве в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — рассказал Слепнев в четверг.

Слепнев отметил, что сегодня, когда падает глобальный и внутренний спрос, необходимо переоценить свои стратегии и политику.

«Первоочередными мерами станет точечное регулирование в области таможенно-тарифной политики по отдельным товарным группам, мониторинг и отслеживание координации мер по недопущению дезинтеграции внутреннего рынка ЕАЭС, а также меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке с целью недопущения расхождений валютных курсов стран ЕАЭС для снижения складывающихся валютных рисков», — говорится в сообщении.

Также Слепнев отметил, что «по ряду рынков образуются новые возможности, например, в связи с остановкой китайских производителей по некоторым товарным позициям. Рынки испытывают недостаток производства, и в этой связи имеет смысл идентифицировать данные ниши и посмотреть, какие возможности там открываются».

«Среди первоочередных шагов – меры таможенно-тарифного регулирования, с помощью которых будет оказано содействие в обеспечении поставок жизненно важных товаров медицинского назначения для контроля и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Список данных товаров дорабатывается и в ближайшее время будет сформирован. Кроме того, в качестве мер краткосрочного периода рассматривается компенсация рисков производственных цепочек на национальных рынках и также экспортоориентированных компаний. Для этого планируется снижение импортного тарифа на ряд товаров (комплектующие, сырье, материалы), что будет способствовать компенсации текущих и предстоящих потерь производственных компаний для поддержания их стабильной работы», — отмечает Слепнев.

В ЕЭК сформирована рабочая группа для выработки согласованных мер и рекомендаций по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Также в рамках заседания Бизнес-диалога участники обсудили вопросы маркировки товаров средствами идентификации, совершенствования таможенного кодекса ЕАЭС с учетом практики его применения и ограничительные меры в сфере технического регулирования, которые используются странами — торговыми партнерами ЕАЭС», — резюмируется в сообщении.