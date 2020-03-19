Алматы. 19 марта. КазТАГ – Десятки людей не могут вернуть деньги за железнодорожные билеты в Атырау, сообщает портал «Мой город».

«В здании железнодорожного вокзала (Атырау – КазТАГ) собралось несколько десятков человек, которые требовали вернуть им деньги за сданные билеты», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, некоторые люди пытаются сдать билеты несколько дней.

«Билеты, которая я приобрела, пришлось сдавать в течение двух дней. Я первый раз пришла 17 марта, там такой ажиотаж, всюду ругающиеся люди, очередь. Устала. Предо мной еще сдавали групповые билеты, 60 детей, видимо, собирались на экскурсии. Ну, в общем-то, ушла. На следующий день, я простояла там с 10.00 до 14.00, но билеты сдала», — рассказывает жительница Атырау.

Руководитель вокзала Айбек Куанышев отметил, что КТЖ работает в штатном режиме.

«На сегодняшний день возвращено более 2,5 тыс. билетов. Сумма стоимости билетов возвращается полностью. Такие очереди образовались, потому что возврат производится с помощью компьютерной программы. Это ведь система, а процесс возврата занимает время», — отметил он.

Отмечается, что в случае отсутствия денег в кассах, пассажирам дают квитанцию, с которой можно получить свои деньги в течение месяца в любой кассе КТЖ, в любом городе Казахстана.