Интенсивное таяние снега и повышение уровня воды ожидается в шести областях РК в выходные

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Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Интенсивное таяние снега и повышение уровня воды ожидается в шести областях РК в выходные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом повышения дневных и ночных температур воздуха, а также выпадением осадков преимущественно дождь в период с 20 по 22 марта на реках Актюбинской и Северно Казахстанской области, также с 21 по 23 марта на реках Акмолинской и Восточно Казахстанской области, с 20 по 23 марта на реках Карагандинской, Костанайской областей ожидается интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышения уровней воды», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

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