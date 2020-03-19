Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Интенсивное таяние снега и повышение уровня воды ожидается в шести областях РК в выходные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом повышения дневных и ночных температур воздуха, а также выпадением осадков преимущественно дождь в период с 20 по 22 марта на реках Актюбинской и Северно Казахстанской области, также с 21 по 23 марта на реках Акмолинской и Восточно Казахстанской области, с 20 по 23 марта на реках Карагандинской, Костанайской областей ожидается интенсивное таяние снега, ослабление ледовых явлений и повышения уровней воды», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.