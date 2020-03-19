Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Внутренние пассажирские авиарейсы в/из Нур-Султана и Алматы приостановят в полночь 22 марта, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«​Во исполнение решений государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан с 00.00 22 марта 2020 года приостанавливаются регулярные и нерегулярные (чартерные) пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы за исключением международных и грузовых рейсов», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Из Нур-Султана будет приостановлено 320 регулярных рейсов в неделю по 16 внутренним маршрутам в города Алматы, Балхаш, Талдыкорган, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Кызылорда, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и другие, из Алматы – 295 регулярных рейсов в неделю по 18 внутренним маршрутам в города Нур-Султан, Балхаш, Кокшетау, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск, Оскемен, Павлодар, Семей, Урджар, Актау, Атырау, Актобе, Костанай и другие.

​«Согласно протоколу заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан №1 от 16 марта 2020 года авиакомпаниям необходимо оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме на период действия режима чрезвычайного положения. ​КГА во избежание скопления граждан рекомендует пассажирам не выезжать в аэропорты городов Нур-Султан и Алматы начиная с 00.00 часов 22 марта 2020 года», — сказано в сообщении.