Правительство Казахстана одобрило бюджетный кредит на Т50 млрд «Жилстройсбербанку»

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Правительство Казахстана одобрило бюджетный кредит на Т50 млрд АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК).

«Бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме Т50 млрд, предусмотренной законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» по бюджетной программе 231 «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов», — говорится в утвержденных кабмином условиях бюджетного кредитования ЖССБК.

Банк получит бюджетный кредит в тенге сроком на 25 под 0,01% годовых со сроком освоения – 18 лет.

«Целью предоставления бюджетного кредита является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам государственной программы жилищно-коммунального развития «Ңұрлы жер» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1054 «Об утверждении государственной программы жилищно-коммунального развития «Ңұрлы жер» на 2020-2025 годы, по механизму кредитования малообеспеченных семей из очередников местных исполнительных органов, при этом конечная ставка вознаграждения не должна превышать 2% годовых», — сказано в документе.